В России создали ПЦР-тесты, чтобы отличать штаммы «Дельта» и «Омикрон»

Новые тесты будут использоваться не как коммерческие медицинские изделия, а в качестве лабораторной методики, поэтому не будут проходить соответствующую регистрацию. Благодаря этому их смогут использовать в ближайшее время.

Тесты — набор реагентов, которые определяют мутации S-белка дельта- и омикрон-штаммов. В набор включены две мутации «Дельты» и четыре — «Омикрона». Причём тесты определяют различия штаммов в реальном времени, результат выдаётся через 5 часов максимум.

«Основное преимущество нашей разработки — скорость и возможность использования в любой лаборатории, работающей с ПЦР. С момента поступления образцов в клиническую лабораторию и до получения ответа проходит не более пяти часов. Альтернатива нашему тесту — процесс секвенирования — занимает от 30 до 60 часов и требует специального оборудования, расходных материалов и специально обученных сотрудников», — сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИЭ Анна Черкашина.