В России создали печь для имитации извержения вулкана

В России создали печь для имитации извержения вулканаС её помощью учёные изучат магму
Учёные из СПбГЭТУ, «ЛЭТИ» представили необычную индукционную печь, которая по своей сути является лабораторным вулканом. Эта новинка создана для изучения процессов, происходящих при извержениях вулканов, таких как выбросы расплавленной магмы. С учётом того, что в России расположены около 170 вулканов, в том числе на Камчатке и Курилах, важно понимать их поведение для минимизации ущерба от извержений и загрязнения окружающей среды.
Разработанная установка позволяет создавать и долго удерживать расплавленные оксиды, такие как вулканический базальт, благодаря технологии индукционной плавки в холодных тиглях. Эта печь достигает температуры до 2400°C, что позволяет моделировать движение магмы и газов под вулканическим кратером. Эксперименты с этой печью помогут учёным лучше понять процессы дегазации и выбросов магмы, что в будущем может улучшить предсказание вулканических извержений.
В планах учёных — усовершенствовать исследования, добавив сейсмические приборы для анализа вибраций и толчков, а также быстродействующие видеокамеры для скоростной съёмки. Дополнительно будет проводиться контроль подачи газа, что напрямую влияет на режимы выбросов магмы. Эти инновации могут стать важным шагом в прогнозировании вулканических явлений и их последствий.