В России создали переносной ИВЛ, который можно брать на прогулку

Новая разработка от холдинга «Швабе» из Госкорпорации Ростех готовится к испытаниям — портативный аппарат искусственной вентиляции лёгких АИВЛ-Д. Это устройство лёгкое, маленькое и может использоваться не только в больницах, но и дома или на прогулке, благодаря своей автономной работе.

АИВЛ-Д, созданный Уральским оптико-механическим заводом имени Э. С. Яламова (входит в «Швабе»), может быть настроен для поддержки дыхания как взрослых, так и детей. Это компактное устройство весит всего четыре килограмма. Оно обладает автономной функциональностью, благодаря встроенному аккумулятору, который может работать до трёх часов без подзарядки. АИВЛ-Д имеет влаго- и пылеустойчивый корпус и работает бесшумно.

Олег Евтушенко, исполнительный директор Ростеха, отмечает, что спрос на устройства для поддержания жизни за пределами больниц, таких как дома, во время прогулок или при транспортировке, сегодня очень высок. АИВЛ-Д — современное и лёгкое устройство, разработанное и произведённое в России, просто в использовании и обеспечивает большую свободу для пациентов, нуждающихся в помощи с дыханием. Они планируют завершить испытания и получить регистрацию Росздравнадзора уже в 2024 году.

Кроме основной функции вентиляции лёгких, АИВЛ-Д также оснащён датчиками для контроля уровня насыщения крови кислородом (пульсоксиметрия) и температуры тела. В случае критических изменений, устройство подаёт сигнал о необходимости вызвать медработника. Аппарат можно устанавливать вертикально и горизонтально, а встроенный датчик поворота позволяет экрану быть в удобном положении для пользователя.

Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова является одним из ведущих отечественных производителей медицинской техники, включая устройства для ухода за преждевременно рождёнными младенцами. Их приборы пользуются спросом не только в России, но и в странах СНГ.