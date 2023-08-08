В России создали первого «цифрового маркетолога»

Заменить живого человека «цифровой сотрудник» не может, но для работы с ним не нужна команда специалистов — достаточно одного человека. Demis AI может разработать маркетинговую стратегию, способен проанализировать портреты целевой аудитории и предложить различные решения, включая оригинальные и неочевидные.

Срок разработки стратегии с помощью Demis AI может составить от нескольких недель до одного часа. Как отметил директор департамента инновационных разработок Demis Group, «цифровой маркетолог» может оценить приоритет и ресурсоёмкость различных идей на основании маркетинговых фреймворков, на которых обучен. Благодаря этому пользователь и нейросеть могут выбирать наиболее подходящие сегменты аудитории для формирования ценностных предложений, основанных на мотивах и выгодах потребителей.