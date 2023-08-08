В России создали первого «цифрового маркетолога»В помощь специалистам
Российское маркетинговое агентство Demis Group разработало первого «цифрового маркетолога» Demis AI, работающего на искусственном интеллекте.
Заменить живого человека «цифровой сотрудник» не может, но для работы с ним не нужна команда специалистов — достаточно одного человека. Demis AI может разработать маркетинговую стратегию, способен проанализировать портреты целевой аудитории и предложить различные решения, включая оригинальные и неочевидные.
Срок разработки стратегии с помощью Demis AI может составить от нескольких недель до одного часа. Как отметил директор департамента инновационных разработок Demis Group, «цифровой маркетолог» может оценить приоритет и ресурсоёмкость различных идей на основании маркетинговых фреймворков, на которых обучен. Благодаря этому пользователь и нейросеть могут выбирать наиболее подходящие сегменты аудитории для формирования ценностных предложений, основанных на мотивах и выгодах потребителей.