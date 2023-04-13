В России создали первую отечественную базовую станцию 5G

В России создали первую отечественную базовую станцию 5GОб этом сообщил Фонд НТИ Сколтеха
«Фонд Национальной технологической инициативы» Сколтеха сообщил о создании производственного образца отечественной станции пятого поколения связи (5G). Фонд НТИ оказывал поддержку в разработке.
Фото: Skoltech.ru
Итоговая версия станции состоит из ПО и образцов модулей. Производить комплектующие будет местный партнёр по заявкам операторов и заказчиков из дружественных стран.
Представленное оборудование соответствует действующим международным стандартам консорциума по спецификации мобильной телефонии 3GPP и принципам концепции открытой сети радиодоступа OpenRAN. Благодаря последнему разработка будет открытой платформой, компоненты для которой смогут создавать сторонние российские разработчики.
«Решение Сколтеха разработано в полном соответствии с международными стандартами 3GPP и OpenRAN. Оно поддерживает ключевые сервисы технологии пятого поколения связи: автономный и неавтономный режимы, eMBB, сетевой слайсинг, VoNR (голосовые вызовы в сети 5G), ViNR (видеозвонки в сети 5G) и др. По техническим характеристикам базовая станция Сколтеха сравнима с современными образцами иностранного оборудования, а пиковая скорость мобильного интернета достигала 1,4 гигабита в секунду. Решение Сколтеха поддерживает диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79). Благодаря модульной конструкции базовой станции и поддержке современной функциональности, разработка обладает экспортным потенциалом. Несколько дружественных стран уже проявили интерес к проекту», — сказано в сообщении Фонда НТИ.