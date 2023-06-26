В России создали первую систему с ИИ для дистанционных операций

Учёные из компании «Нейроспутник» представили первую российскую интеллектуальную роботизированную систему для дистанционных нейрохирургических операций. Этот аппарат, названная levshai (или «Левша»), обладает важными для хирурга функциями, такими как тактильная обратная связь и предоперационное 3d-моделирование. Разработка уникальна для России, и успешно прошла доклиническое тестирование под руководством ассоциации эндоваскулярных нейрохирургов имени академика Ф. А. Сербиненко.

Levshai использует искусственный интеллект для моделирования и контроля операции. Программа создаёт трёхмерные модели сосудов пациента, устраняет дрожь рук хирурга и обнаруживает критические ситуации. В отличие от большинства роботизированных систем, levshai обладает тактильной обратной связью и адаптируется для максимального комфорта хирургов. Это делает систему более удобной и безопасной для медиков и пациентов. Также стоит отметить, что в мире не существует подобных систем для дистанционных эндоваскулярных (проводимых без разрезов, а через проколы в сосудах) хирургических операций на головном мозге.

Роботизация и мехатроника стали необходимостью для развития эндоваскулярной хирургии по нескольким причинам. Во-первых, они позволяют проводить операции из любой точки мира, что особенно важно в условиях ограниченного числа опытных нейрохирургов. Во-вторых, роботизация защищает врачей от вредного воздействия рентгеновского излучения, которое используется во время операций для визуального контроля. Кроме того, экосистема levshai предоставляет тренажёры для обучения и практики, что позволяет хирургам развивать свои навыки и выбирать наилучшую тактику.

Искусственный интеллект играет важную роль в работе системы. С его помощью можно интегрировать интеллектуальные модули в операционный процесс, что снижает риск возникновения осложнений. Система levshai обеспечивает возможность реконструкции сосудов головного мозга в 3d-формате и учёта индивидуальных особенностей пациентов. Она позволяет планировать операции, изменять тактику в процессе и снижает риск осложнений.