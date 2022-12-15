В России создали первую в мире вакцину от аллергии на кошек

В России создали первую в мире вакцину от аллергии на кошекКоторая безопасна для особенно уязвимых категорий больных
Группа учёных из Сеченовского университета из Москвы рассказали о своей свежей разработке — вакцине, защищающей от аллергии на кошек. Помогали им в этом коллеги из Венского медицинского университета.
Фото: MedPortal.ru
Речь идёт об уникальном в своём роде препарате. Новинка не только показала свою эффективность в рамках исследований, но также уже готова к клиническим испытаниям.
Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины.
Специалисты отметили, что их разработка может похвастаться безопасностью и эффективностью против всех аллергенов, способных вызывать реакцию. А это, к слову, тот вид аллергии, которая встречается примерно у 30% взрослого населения планеты.