Наука и технологии
15:14, 15 декабря 2022
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В России создали первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Которая безопасна для особенно уязвимых категорий больных

Группа учёных из Сеченовского университета из Москвы рассказали о своей свежей разработке — вакцине, защищающей от аллергии на кошек. Помогали им в этом коллеги из Венского медицинского университета.

В России создали первую в мире вакцину от аллергии на кошек

Фото: MedPortal.ru

Речь идёт об уникальном в своём роде препарате. Новинка не только показала свою эффективность в рамках исследований, но также уже готова к клиническим испытаниям.

Над созданием препарата работали две команды — в Москве и в Вене. Это была сложная и долгая работа, но это того стоило. Следующий этап — токсикологические и клинические испытания, к которым мы планируем приступить в 2023–2024 году, и последующая регистрация вакцины.

Александр Караулов
Руководитель проекта

Специалисты отметили, что их разработка может похвастаться безопасностью и эффективностью против всех аллергенов, способных вызывать реакцию. А это, к слову, тот вид аллергии, которая встречается примерно у 30% взрослого населения планеты.

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