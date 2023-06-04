В России создали первые транспондеры для «Автодора»

В России в ближайшее время начнут использовать собственные транспондеры — небольшие устройства, позволяющие проезжать платные автомагистрали без остановки и автоматически оплачивать проезд по выделенным дорогам.

По информации, первую партию российских транспондеров, состоящую из 16 000 устройств, получит компания «Автодор». Они заказали 100 000 транспондеров ещё в прошлом году. Однако из-за неизвестных причин пришлось задержать отгрузку 16 000 устройств и внести доработки.

Следует отметить, что в настоящее время в России используется около 2,5 миллионов транспондеров, поэтому 16 000 — это очень небольшое количество, особенно учитывая растущий трафик на дорогах. Ежегодно требуется как минимум 200 000 устройств.

После введения санкций против России, поставки транспондеров и DSRC-антенн были прекращены. Также появились данные о том, что отечественные транспондеры будут дороже импортных. Однако «Автодор» заверил, что российские устройства будут стоить не более 6000 рублей, таким образом получится избежать дефицита.