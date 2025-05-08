В России создали первый образец датчика низкого давления нового типа

Специалисты Пензенского государственного университета совместно с коллегами из Кубанского медицинского университета создали первый в мире волоконно-оптический датчик для измерения низкого давления. Устройство может применяться в стоматологии, неонатологии и аппаратах искусственной вентиляции лёгких. Его конструкция позволяет диагностировать патологии челюстно-лицевой области, а также измерять параметры кровотока у новорождённых. Разработка уже прошла первые клинические испытания, и учёные планируют внедрить её в здравоохранение.

Микросенсор, по словам разработчиков, абсолютно безопасен для пациентов, так как использует оптические элементы вместо электрических. Устройство работает за счёт передачи слабого светового сигнала, который не превышает мощности обычного дневного освещения. Сенсор устанавливается во рту пациента на несколько секунд, где измеряет давление языка на специальный элемент. Это решение особенно эффективно в диагностике врождённых дефектов, таких как расщелина губы или нёба.

Новинка значительно сокращает время процедур. Например, измерение параметров челюстно-лицевой области с новым датчиком займёт не больше 30 секунд, тогда как традиционные методы требуют до 10 минут. Датчик прост в использовании, недорог в производстве и не требует высокой квалификации медперсонала. Учёные также планируют интегрировать в устройство искусственный интеллект для автоматического определения отклонений и помощи в диагностике.