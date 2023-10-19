В России создали первый реактор для ледокола «Чукотка»

Предприятие «ЗиО-Подольск», часть Росатома, отправило первый из двух реакторов РИТМ-200 для четвёртого атомного ледокола «Чукотка» проекта 22220. Второй реактор планируется отгрузить до конца года. Реактор, весом 147,5 тонн, будет доставлен из Подольска в Санкт-Петербург, а затем на верфь Балтийского завода для установки на ледокол. Реактор РИТМ-200 считается самой современной и производительной судовой реакторной установкой в мире, обеспечивая ледоколам улучшенные характеристики в скорости и ледопроходимости.

Изготовление реакторов РИТМ-200 на заводе «ЗиО-Подольск» началось в 2013 году, и с тех пор восемь таких реакторов были поставлены для атомных ледоколов, таких как «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия». Ледокол «Чукотка» является четвёртым в серии атомных ледоколов проекта 22220 и оборудован двумя реакторными установками РИТМ-200. Планируется, что он будет использоваться в Арктике, включая Баренцево, Печорское и Карское моря, а также на участках устья Енисея и Обской губе.