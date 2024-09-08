В России создали первый в мире самообучающийся ИИ

Российские учёные сделали шаг вперёд в области машинного обучения благодаря новой системе ИИ, которая улучшает методы самообучения. Команда разработала модель под названием Headless-AD, которая значительно ускоряет процесс обучения искусственного интеллекта. Результаты исследования опубликованы на arXiv, а исходный код доступен на GitHub.

Ранее ИИ ограничивался жёстким порядком действий и требовал дорогостоящего переобучения для внедрения новых команд. С новой системой Headless-AD, использующей метод Algorithm Distillation (AD), ИИ может самостоятельно адаптироваться, анализируя свою историю обучения. Это позволяет системе работать в пять раз быстрее и без необходимости ввода команд от человека, что делает её идеальной для широкого спектра применений.

Система уже продемонстрирована на международной конференции ICML в Вене и показывает впечатляющие результаты. Например, Headless-AD может улучшить работу бытовых приборов, таких как роботы-пылесосы, адаптируясь под нужды конкретного дома. Также она может упростить задачи в машиностроении, автоматически настраивая системы автомобиля при замене деталей. В будущем модель может пройти так называемый кофейный тест, предложенный Стивеном Возняком, чтобы проверить уровень интеллекта ИИ.