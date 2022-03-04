В России создали пистолет для космонавтов

Пистолет для космонавтов — разработка Балтийского государственного технического университета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. Особенность пистолета в съёмных одноразовых блоках с безгильзовыми боеприпасами. Также планируется создать гражданскую сигнальную версию для туристов, биологов, экологов и подобных специалистов.

Отмечается, что на пистолет можно установить каллиматорный прицел.

«Сменные одноразовые блоки содержат несколько стволов, в которых находятся безгильзовые боеприпасы различного назначения. Выбор боеприпасов осуществляется нажатием кнопки. Электроника внутри, получив импульс, выбирает нужный боеприпас. На тыльной стороне блока есть индикаторы отстреленных боеприпасов», — отметил научный сотрудник БГТУ «Военмех» им. Д. Ф. Устинова Игорь Головин.

Также сообщается, что пистолет — не только оружие. Это устройство способно работать как сигнальный пистолет, подавать световые сигналы и даже разжечь костёр.