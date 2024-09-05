В России создали платформу с ИИ для создания лекарств будущего

Учёные из ИТМО разработали уникальную платформу для поиска наночастиц, которые могут эффективно бороться с патогенными бактериями, не вредя при этом полезным микроорганизмам. Эта разработка важна как для медицины, так и для сельского хозяйства, ведь с её помощью можно будет лечить бактериальные инфекции, такие как пневмония, к которым бактерии уже успели выработать устойчивость к традиционным антибиотикам. Исследователи использовали технологии искусственного интеллекта, включая машинное обучение и генеративные алгоритмы.

Обычно антибиотики помогают бороться с инфекциями у людей и животных, но из-за их частого применения бактерии становятся к ним устойчивыми. Наночастицы на основе металлов, таких как серебро и золото, могут стать альтернативой, так как они способны подавлять устойчивые к антибиотикам бактерии. Однако эти наночастицы также могут повреждать полезные микроорганизмы, важные для здоровья. Поэтому задача учёных заключалась в том, чтобы создать такие наночастицы, которые будут избирательно уничтожать только вредные бактерии.

Для создания платформы команда собрала обширную базу данных с информацией о 2000 образцах и их свойствах. С помощью алгоритмов искусственного интеллекта они провели скрининг и выявили, что наночастицы оксида меди эффективно уничтожают золотистый стафилококк, а наночастицы оксида цинка — клебсиеллу пневмонии, при этом не затрагивая полезную сенную палочку. В будущем учёные планируют разработать комбинации этих наночастиц с антибиотиками, чтобы повысить их эффективность и использовать в диагностике заболеваний.