В России создали ПО для автоматического поиска неисправностей в радиоэлектронике

В РТУ МИРЭА создали новую программу, которая автоматически выявляет поломки в радиоэлектронных устройствах. Этот интеллектуальный комплекс диагностики пригодится как на предприятиях электронной отрасли, так и в учебных процессах вузов с радиотехническим профилем. В вузе подчеркнули, что разработка уже доказала свою эффективность в лабораторных условиях и готова к промышленному использованию.

В основе программы лежат эвристические алгоритмы, которые анализируют схемы и конструктивные особенности устройств. Система способна работать с гипотезой Ли или использовать «эффект домино», учитывая взаимосвязь элементов. Это позволяет точно определять место и причину неисправности даже в сложных схемах. По словам заведующего кафедрой РТУ МИРЭА Сайгида Увайсова, разработка сочетает высокую точность профессионального оборудования с удобством пользовательского интерфейса.

Программа универсальна и может применяться на всех этапах жизненного цикла устройств: от проектирования до утилизации. Она станет полезным инструментом для студентов, изучающих электронику, а её совместимость с обычными компьютерами делает технологию доступной. Система успешно прошла испытания и готова к внедрению на предприятиях и в вузах, предоставляя новые возможности для диагностики и обучения.