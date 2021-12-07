В России создали покрытие для защиты от бактерий, устойчивых к антибиотикам, после операций по замене суставов

Как отмечают авторы разработки, в послеоперационный период после эндопротезирования, т.е. замены суставов, всегда остаётся опасность осложнений из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, таких как золотистый стафилококк и кишечная палочка. Это является медицинской и социально-экономической проблемой уже давно. Учёные со всего мира пытаются создать биосовместимые и антибактериальные покрытия, обеспечивающие послеоперационную бактериальную безопасность.

Российским учёным удалось синтезировать материал для защиты имплантатов, основанный на оксиде титана с добавлением кальция, фосфора, кремния и бора методом дугового оксидирования, что позволяет повысить биоактивность материала. А после в него методом ионной имплантации были введены частицы меди и серебра.

По мнению разработчиков, это покрытие будет востребовано в силу медицинской необходимости и может применяться в имплантологии и челюстно-лицевой хирургии.

«Актуальность разработки объясняется увеличивающейся потребностью в операциях по эндопротезированию костных имплантатов, связанной со старением населения и более широким распространением дегенеративных заболеваний. Титан и его сплавы на сегодняшний день являются наиболее широко используемыми материалами для замены повреждённых участков костной ткани», — отметила один из соавторов исследования Анастасия Попова, студентка второго курса магистратуры программы iPhD «Биоматериаловедение» НИТУ «МИСиС».