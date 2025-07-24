В России создали полный цикл производства сверхчистого вольфрама

Как сообщил генеральный директор НИИ НПО «ЛУЧ» Павел Карболин, уже созданы лабораторные и опытные установки для сорбционной и ректификационной очистки вещества. Также разработаны методики контроля примесей в готовом продукте. В настоящее время ведётся проектирование первого в России промышленного производства этого стратегически важного материала.

Гексафторид вольфрама применяется при создании полупроводников для нанесения термостабильных проводящих слоёв. Материал также используется в газофазной металлургии для получения высокочистого вольфрама и специальных покрытий.