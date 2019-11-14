В России создали портативный проектор виртуальной реальности

В отличие от ранее созданных компанией проекторов, новая разработка способна отображать контент в формате 360°, занимаясь проекцией видео на всех поверхностях в комнате. По словам разработчиков, устройство можно использовать для игры в интерактивные развлечения, при этом новинка имеет достаточно мощности, чтобы работать в два раза быстрее предшественника.

В момент старта продаж, кубик будет оснащен двумя играми в “виртуальной реальности” — GhostHunt и Uniword. Представители компании отдельно отметили тот факт, что никакие дополнительные устройства для игр не нужны. В Cinemood 360 уже встроены необходимые датчики движения, а объем внутренней памяти составляет 32 ГБ.

На данный момент новинка оценена в 349 долларов или около 22,4 тыс рублей. Предзаказ на устройство открыт уже сейчас, но россияне смогут получит свои устройства лишь в начале 2020 года, в то время как жители США начнут получать его ближе к концу 2019 года.