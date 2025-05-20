В России создали предсказывающую увольнение сотрудников систему

Московская компания InfoWatch получила патент на новую систему, которая помогает предсказывать увольнения сотрудников. Эта разработка работает как программно-аппаратный комплекс и анализирует поведение работников в IT-среде на основе метаданных. Система строит математическую модель обычных действий каждого сотрудника и выявляет, когда поведение начинает отличаться от нормы.

Если система замечает отклонения, она разделяет сотрудников на группы риска. В такие группы могут попадать люди, у которых проявляются признаки желания уйти с работы, снижается лояльность или уменьшается вовлеченность в процессы. Так, компании смогут заранее заметить, кто из сотрудников может уйти.

По информации InfoWatch, прототип уже прошёл тесты и показывает точность предсказаний увольнений до 80 процентов. Предупреждение о возможном уходе можно получить примерно за 25 дней до самого события. В компании считают, что такая технология особенно пригодится HR-специалистам, особенно там, где часто меняется персонал.