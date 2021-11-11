В России создали препарат для лечения больных с тяжёлой формой коронавируса

По словам учёного, такие препараты уже существуют, но они малоэффективны, поэтому сейчас идёт активный процесс создания и тестирования нового препарата.

«Если же вы под лекарствами подразумеваете препараты, которые будут целенаправленно подавлять размножение вируса, то над этой проблемой тоже работаем. Те препараты лекарственные, которые сейчас существуют, — они существуют, между прочим, но они не настолько хорошо подавляют размножение вируса, чтобы с помощью них можно было лечить больных в тяжёлом состоянии», — подчеркнул учёный.

Как отмечается, одним из препаратов, который можно будет использовать для лечения больных, в том числе с тяжёлой формой COVID-19, является «МИР-19». Также в России сейчас тестируются препараты для лечения ковида на основе антител.