В России создали препарат для определения переболевших коронавирусом людей

В России создали препарат для определения переболевших коронавирусом людейЭто кожный тест
Тест называется «КоронаДерм PS». Разработка должна эффективно определять даже низкий уровень антител. Это важно знать, потому что существующие тесты не всегда определяют наличие антител из-за их низкого уровня, и результат получается таким, будто иммунитета к коронавирусу нет.
«КоронаДерм PS» — Т-клеточный кожный тест, который будет показывать, помнит ли организм вирус, будет ли запущена выработка антител при повторном заражении.
«Мы завершили доклинические испытания теста «КоронаДерм PS» и передали разработку на регистрацию в Минздрав. Далее потребуются клинические испытания. Протокол предполагает три фазы. Для проведения первой и второй фаз клинических испытаний общее количество испытуемых должно составить несколько сотен, первые две фазы должны уложиться в полтора-два месяца. Третья фаза клинических испытаний требует нескольких тысяч добровольцев», — уточнил Тотолян.