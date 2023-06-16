В России создали прибор для заделки трещин в космических аппаратах

Специалисты из Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения РАН разработали и запатентовали прибор, который сможет устранять трещины на поверхности космических аппаратов.

Устройство представляет собой цилиндр, внутри которого будет находиться шихта самораспространяющегося высокотемпературного синтеза и запускающая его спираль.

Предполагается, что прибор будет «присасываться» к поврежденной поверхности. Нагреваясть, шихта испаряет расходный материал, который, оседая в области трещины, закупоривает ее и образовывает сплошную пленку на поверхности космического аппарата.

Прибор может не только чинить, но выявлять трещины. Для этого после установки устройства на поверхности космического аппарата в него будет закачиваться инертный газ. Снижение давления в камере будет служить индикатором повреждения.

Начиная с 2019 года российские космонавты обнаружили несколько трещин в модулях Международной космической станции. «Звезда» и «Заря».