В России создали приложение для анализа экономики страны

Учёные из Пермского Политеха и УрО РАН разработали веб-приложение, которое поможет выявить слабые места в экономике России и определить стратегию развития. Используя интерактивные карты, приложение позволяет анализировать экономические данные, проводить виртуальные эксперименты и делать прогнозы развития секторов и регионов. Проект основан на математическом алгоритме и предоставляет цифровой двойник экономической сетки макрорегионов России. Приложение может быть полезным инструментом для государственных органов в принятии решений о развитии экономики и прогнозировании темпов роста.

Создание веб-приложения, которое поможет анализировать экономику России и выбирать стратегию развития, является значимым достижением учёных из Пермского Политеха и УрО РАН. Используя электронные интерактивные карты, приложение предоставляет удобную и понятную визуализацию экономических данных, а также позволяет проводить аналитику, прогнозирование и виртуальные эксперименты.

Основная особенность приложения — это способность предсказывать поведение отраслей экономики и формировать стратегии развития на основе анализа макрорегионов. Алгоритм, который лежит в основе приложения, создаёт цифровой двойник сетки макрорегионов, используя статистические данные о численности работников и экономической деятельности. Это позволяет точнее прогнозировать и анализировать развитие секторов экономики и регионов.

Приложение имеет потенциал стать важным инструментом для органов исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях. Оно позволяет определить направления взаимодействия между регионами и разрабатывать стратегии пространственного развития экономики. Предоставление такой информации и прогнозов может способствовать ускорению роста экономики России и повышению эффективности развития регионов.