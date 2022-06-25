В России создали приложение для определения усталости и депрессии

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В России создали приложение для определения усталости и депрессииС функциями, не имеющими аналогов
Специалисты ННГУ им. Н.И. Лобачевского в России разработали мобильное приложение для оценки психостатуса человека и выявления депрессии, усталости, переутомления, стресса, нервозности, агрессии и более сложного состояния — эмоционального выгорания. Разработка может быть использована при лечении, в том числе головной боли.
Приложение называется Stressmonitor и диагностирует такие состояния, как блаженство-релаксация, мобилизация, раздражение и утомление-истощение. Некоторые функции Stressmonitor не имеют аналогов. Например, приложение регистрирует отрицательные эмоции и ведёт постоянный мониторинг переживаемых эмоций.
Продукт уже доступен для сотрудников и студентов кафедры психофизиологии факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, но, по запросу, — и для обычных пользователей.
Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Андрей КадуковТеги: