В России создали приложение для определения усталости и депрессии

Приложение называется Stressmonitor и диагностирует такие состояния, как блаженство-релаксация, мобилизация, раздражение и утомление-истощение. Некоторые функции Stressmonitor не имеют аналогов. Например, приложение регистрирует отрицательные эмоции и ведёт постоянный мониторинг переживаемых эмоций.

Продукт уже доступен для сотрудников и студентов кафедры психофизиологии факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского, но, по запросу, — и для обычных пользователей.