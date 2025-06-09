В России создали продлевающее срок службы спутников покрытие

Российское предприятие «Решетнев», входящее в состав Роскосмоса, представило инновационное терморегулирующее покрытие для спутников. Новая технология увеличивает срок службы космических аппаратов и снижает вес радиаторов на 30–40%. Разработка уже успешно прошла лабораторные испытания, о чём сообщили в госкорпорации.

Основу покрытия составляет оптический солнечный отражатель с дополнительными слоями диэлектриков и полупроводников. Это решение позволило почти вдвое уменьшить коэффициент поглощения солнечного излучения, что стало ключевым фактором для повышения эффективности системы.

В Роскосмосе считают, что такое покрытие открывает возможности для создания более лёгких и долговечных спутников. Новая технология поможет оптимизировать конструкции аппаратов и снизить затраты на их запуск и эксплуатацию.