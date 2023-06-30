В России создали программу для определения уязвимостей на этапе разработки

Российская компания «Антифишинг» разработала новую программу, которая помогает обнаружить возможные уязвимости в программном обеспечении ещё на этапе его создания. Клиенты компании могут использовать эту программу, заполнять анкету и получать понятные инструкции по безопасности. Интерактивная база требований включает в себя внешние и внутренние правила, законы и стандарты безопасности.

В процессе работы с программой, команды разработчиков могут заполнять специальную анкету и получать актуальные требования по безопасности, сформулированные простым языком, понятным для них.

Сергей Волдохин, директор по продуктам экосистемы Start X компании «Антифишинг», отмечает, что многие разработчики и заказчики понимают важность безопасности цифровых продуктов. Однако, в условиях ограниченных ресурсов и сжатых сроков, они могут не учесть критические требования или не знать, как правильно их реализовать. Новая программа поможет решить эту проблему, предоставляя чёткие и доступные указания по безопасности.

Это новое решение от компании «Антифишинг» значительно облегчит процесс создания безопасного программного обеспечения. Теперь разработчики смогут быть уверены, что они не упустят критические моменты в обеспечении безопасности своих продуктов.