В России создали программу для выявления опасных сотрудников

В России создали программу для выявления опасных сотрудниковПо их активности в сети
Российская компания «Стахановец» разработал ПО для оценки потенциальной опасности сотрудников для работодателя
Компания «Стахановец» представила новую программу, которая оценивает возможные риски от действий сотрудников для работодателя. Эта интеллектуальная система анализирует активность сотрудников в сети, выявляя потенциально опасные действия, такие как посещение сайтов с азартными играми, магазинов в «даркнете», поиск работы или необъективная критика компании.
Рейтинг опасности формируется на основе двух критериев: времени, проведённого сотрудником на подозрительных ресурсах, и частоты использования подозрительных слов. В системе предусмотрен базовый набор ресурсов и слов, который работодатели могут адаптировать под свои нужды.
Этот рейтинг позволяет руководителям заранее выявлять сотрудников, представляющих потенциальную угрозу для компании. Он не только выявляет возможных инсайдеров, стремящихся передать конфиденциальную информацию, но и помогает следить за качеством работы сотрудников, предотвращая потерю ключевых кадров. Новая функция доступна в последней версии системы мониторинга «Стахановец».