В России создали программу для выявления опасных сотрудников

Компания «Стахановец» представила новую программу, которая оценивает возможные риски от действий сотрудников для работодателя. Эта интеллектуальная система анализирует активность сотрудников в сети, выявляя потенциально опасные действия, такие как посещение сайтов с азартными играми, магазинов в «даркнете», поиск работы или необъективная критика компании.

Рейтинг опасности формируется на основе двух критериев: времени, проведённого сотрудником на подозрительных ресурсах, и частоты использования подозрительных слов. В системе предусмотрен базовый набор ресурсов и слов, который работодатели могут адаптировать под свои нужды.

Этот рейтинг позволяет руководителям заранее выявлять сотрудников, представляющих потенциальную угрозу для компании. Он не только выявляет возможных инсайдеров, стремящихся передать конфиденциальную информацию, но и помогает следить за качеством работы сотрудников, предотвращая потерю ключевых кадров. Новая функция доступна в последней версии системы мониторинга «Стахановец».