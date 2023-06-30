В России создали программу, которая определяет виновника ДТП

Студент НИУ «БелГУ» разработал компьютерную программу для криминалистов, которая помогает определить виновность участника ДТП. Программу уже протестировали и внедрили в работу местной полиции. Согласно разработчику программы, она выполняет различные расчёты, используя формулы, связанные с физикой движения. Код программы содержит несколько обработчиков событий для кнопок, которые запускают нужные функции на основе введённых данных.

Студент сотрудничает с экспертно-криминалистическим центром полиции Белгородской области для доработки программного модуля. Это позволит использовать сетку на фотографиях с места ДТП и автоматизировать работу с зафиксированными следами происшествия, что упростит процесс восстановления схемы ДТП в масштабе.

Программа была создана по заказу экспертно-криминалистического центра полиции Белгородской области. Старший эксперт центра отметил, что пользовательский интерфейс программы прост в использовании и существенно ускоряет проведение расчётов при экспертизе ДТП. Он также подчеркнул, что программа помогает сократить время, необходимое для расчёта скоростей движения автомобилей, возможности водителей избежать аварии и дистанции до впереди идущего транспортного средства, что помогает определить степень виновности участников ДТП.