В России создали программу, которая превращает любого человека в блогера без личного участияВ России создали программу, которая превращает любого человека в блогера без личного участия

Работает это следующим образом — пользователь загружает собственную фотографию, а специально обученная нейронная сеть Сбера анимирует ваше лицо на основе текста. Таким образом любой желающий может создавать свой видеоблог, не принимая личного участия в съёмках видео.

К трём женским голосам, которые можно было использовать раньше, добавилось два мужских, рассказали Ferra.ru представители Сбера.

Также компания приготовила специальный API Visper для разработчиков. С его помощью девелоперы смогут использовать наработки IT-гиганта в своих проектах. В качестве примера, где возможности Visper будут полезны, в Сбере привели игровую индустрию и сферу CGI.

Отметим, что с момента запуска, на платформе зарегистрировалось более 9,5 тыс человек. При этом разработка финтех компании всё ещё остаётся бесплатной для пользования.