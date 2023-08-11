В России создали программу с ИИ, которая ускоряет расшифровку структуры ДНК человека

Специалисты из Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ разработали новое программное обеспечение, которое может предсказывать, как расположены элементы генома в организме человека. Эта разработка имеет большой потенциал для генетических лабораторий, которые проводят диагностику, а также для фармацевтических компаний при поиске целей для создания новых лекарств.

Это уникальное программное обеспечение, создано с учётом новейших методов глубокого обучения. Оно позволяет собирать и обрабатывать большие объёмы данных об организме, что значительно экономит время и усилия исследователей. Пользователи могут загрузить свои данные на сервер, выбрать параметры обработки, и программа автоматически создаст модель и начнёт обучение. По итогам пользователь получает информацию о расположении элементов генома, а также статистический анализ связанных с этим признаков.

Исследование было выполнено в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», который призван развивать искусственный интеллект в России. Этот проект уже привёл к созданию нескольких исследовательских центров по ИИ, включая Центр искусственного интеллекта НИУ ВШЭ. Это позволяет стране оставаться на передовом рубеже в области искусственного интеллекта и применять его для решения разнообразных задач.