В России создали промышленный томограф для «распечатанных» на 3D принтере деталей

В России создали промышленный томограф для «распечатанных» на 3D принтере деталейОн пригодится при производстве различной электроники и деталей
Российские инженеры сконструировали томограф для промышленных нужд, он позволит заглянуть внутрь структуры деталей, распечатанных на 3D принтере
Российские эксперты создали специальный промышленный томограф, который предназначен для проверки качества деталей, изготовленных с помощью 3D-печати. В этом проекте задействованы компании ЭЛТЕХ-Мед и Smart Engines, которые отвечали за аппаратную и программную составляющую соответственно.
Современные 3D-принтеры позволяют создавать разнообразные детали, однако в массовом производстве важно обеспечить строгий контроль качества продукции. Для этой цели подходит рентгеновская томография.
Промышленные томографы, которые используются для исследования деталей, созданных с помощью 3D-печати, могут быть применены в различных областях, включая микрочипы и двигатели внутреннего сгорания. Они позволяют получать высококачественное восстановленное трёхмерное изображение и сравнивать его с эталонной моделью по составу, обнаружению скрытых дефектов и размерам.
Компании ЭЛТЕХ-Мед и Smart Engines готовы начать серийное производство своих промышленных томографов. Годовой объем производства планируется достигнуть около 50 установок, что удовлетворит потребности российских заказчиков. Цена на томографы может достигать 20 миллионов рублей в зависимости от модели.