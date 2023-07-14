В России создали промышленный томограф для «распечатанных» на 3D принтере деталей

Российские эксперты создали специальный промышленный томограф, который предназначен для проверки качества деталей, изготовленных с помощью 3D-печати. В этом проекте задействованы компании ЭЛТЕХ-Мед и Smart Engines, которые отвечали за аппаратную и программную составляющую соответственно.

Современные 3D-принтеры позволяют создавать разнообразные детали, однако в массовом производстве важно обеспечить строгий контроль качества продукции. Для этой цели подходит рентгеновская томография.

Промышленные томографы, которые используются для исследования деталей, созданных с помощью 3D-печати, могут быть применены в различных областях, включая микрочипы и двигатели внутреннего сгорания. Они позволяют получать высококачественное восстановленное трёхмерное изображение и сравнивать его с эталонной моделью по составу, обнаружению скрытых дефектов и размерам.

Компании ЭЛТЕХ-Мед и Smart Engines готовы начать серийное производство своих промышленных томографов. Годовой объем производства планируется достигнуть около 50 установок, что удовлетворит потребности российских заказчиков. Цена на томографы может достигать 20 миллионов рублей в зависимости от модели.