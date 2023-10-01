В России создали прорывную систему опреснения воды

Учёные из Южно-Уральского госуниверситета разработали инновационный поршневой аппарат, который может значительно сократить время процесса очистки солёной морской воды или подземных вод. Эта технология, запатентованная и простая в использовании, работает с помощью солнечных батарей и имеет потенциал помочь в решении проблемы дефицита чистой пресной воды.

Земля обладает огромными запасами воды в морях, океанах и под землёй, которые могли бы обеспечить нашу потребность в водоснабжении. Однако существующие методы очистки воды от солей часто длительны и неэффективны. Учёные из ЮУрГУ предложили решение этой проблемы, создав поршневой аппарат с двумя отделами, который использует сжатие и конденсацию, чтобы быстро преобразовать солёную воду в пресную.

Прототип этой установки уже успешно производит до трёх литров чистой питьевой воды в день с использованием солнечных батарей. Устройство можно масштабировать, и в будущем оно может производить значительные объёмы чистой воды. Планы учёных включают проведение полноценных тестов с разными типами солёной воды и возможное внедрение этой технологии в регионах с ограниченным доступом к чистой воде, как для домашнего, так и для промышленного использования.