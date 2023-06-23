В России создали протез для сердца, который собирается как конструктор

Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) в Новосибирске разработали новый протез для быстрой имплантации при расслоении грудной аорты, опасного заболевания с высокой смертностью. Он имеет особое бесшовное соединение и антибактериальную пропитку, чтобы уменьшить послеоперационные проблемы. Эту информацию поделил Дмитрий Сирота, главный специалист по аортальной хирургии в НМИЦ.

По официальным данным, в Новосибирской области ежегодно около 280 человек заболевают расслоением грудной аорты. При острой форме этого заболевания смертность составляет 1-2% в час в первые два дня. Если не сделать срочную операцию, 90% пациентов умирают в течение первого месяца. Также приблизительно столько же людей страдают от хронического расслоения аорты.

Цель нового проекта врачей была создать гибридный протез, который бы упростил соединение между основной аортой и её крупными ветвями, делая операцию более быстрой и удобной. Данный протез был запатентован. Этот протез позволяет одновременно протезировать восходящую, дуговую и частичную нисходящую аорту, что является стандартной техникой по всему миру. Однако импортные протезы становятся не доступными. Врачи из НМИЦ совместно с инженерами из Пензы разработали российский гибридный протез, который уже доступен для установки. Однако его имплантацию требует высококвалифицированный хирург, и это замедляет операцию.

Новый гибридный протез разработан с упором на быструю имплантацию. Он не заменяет обычный хирургический шов, но значительно упрощает его процедуру. Для тестирования протеза исследователи создали математическую модель расслоения аорты и 3D-модель патологической аорты. Кроме того, они внедрили антибактериальную пропитку в стенку протеза, чтобы предотвратить серьёзные осложнения, такие как инфицирование. В ближайшем будущем учёные планируют провести тестирование протеза на животных, чтобы оценить его эффективность и безопасность.