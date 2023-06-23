В России создали протез для сердца, который собирается как конструктор

В России создали протез для сердца, который собирается как конструкторОн позволит эффективно проводить операции на аорте
Любые операции на открытом сердце - это гонка со временем, поэтому каждая инновации, позволяющая ускорить эти процедуры это прорыв медицинской технологии. Российские учёные создали технологию протезирования которая позволяет собирать протез аорты как конструктор
Врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) в Новосибирске разработали новый протез для быстрой имплантации при расслоении грудной аорты, опасного заболевания с высокой смертностью. Он имеет особое бесшовное соединение и антибактериальную пропитку, чтобы уменьшить послеоперационные проблемы. Эту информацию поделил Дмитрий Сирота, главный специалист по аортальной хирургии в НМИЦ.
По официальным данным, в Новосибирской области ежегодно около 280 человек заболевают расслоением грудной аорты. При острой форме этого заболевания смертность составляет 1-2% в час в первые два дня. Если не сделать срочную операцию, 90% пациентов умирают в течение первого месяца. Также приблизительно столько же людей страдают от хронического расслоения аорты.
Цель нового проекта врачей была создать гибридный протез, который бы упростил соединение между основной аортой и её крупными ветвями, делая операцию более быстрой и удобной. Данный протез был запатентован. Этот протез позволяет одновременно протезировать восходящую, дуговую и частичную нисходящую аорту, что является стандартной техникой по всему миру. Однако импортные протезы становятся не доступными. Врачи из НМИЦ совместно с инженерами из Пензы разработали российский гибридный протез, который уже доступен для установки. Однако его имплантацию требует высококвалифицированный хирург, и это замедляет операцию.
Новый гибридный протез разработан с упором на быструю имплантацию. Он не заменяет обычный хирургический шов, но значительно упрощает его процедуру. Для тестирования протеза исследователи создали математическую модель расслоения аорты и 3D-модель патологической аорты. Кроме того, они внедрили антибактериальную пропитку в стенку протеза, чтобы предотвратить серьёзные осложнения, такие как инфицирование. В ближайшем будущем учёные планируют провести тестирование протеза на животных, чтобы оценить его эффективность и безопасность.