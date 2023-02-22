В России создали протез ноги, избавляющий от фантомных болей

К тому же разработка может купировать фантомные боли, преследующие людей с ампутированными конечностями всю жизнь: их трудно подавить фармакологически.

Руководитель инвазивных исследований «Моторики» Юрий Матвиенко рассказал, что добиться такого результата удалось за счёт имплантации в культю и спинной мозг электродов, через которые удалось передать в нервную систему человека сигналы с датчиков, установленных на искусственном аналоге стопы.

Кроме того, протез создан для того, чтобы избавить людей с ампутацией от избыточных усилий при ходьбе. Работа над протезом продолжается, поэтому в дальнейшем планируется разработать управляемую бионическую стопу для защиты спины от повреждений и асимметричной нагрузки.

Психологически это поможет избавиться от дискомфорта, потому что протез перестаёт восприниматься как реабилитационное средство и ощущается как собственная конечность.