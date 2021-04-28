В России создали прототип квантового компьютера, способный моделировать сложные алгоритмы

Полученное устройство, к сожалению, всё ещё не способно производить вычисления. Но зато, как пишут Ведомости, оно умеет моделировать сложные алгоритмы. А уже их, в последствии, можно будет использовать при создании первого полноценного российского квантового компьютера.

Представители «Национальной квантовой лаборатории» заявили, что они ожидают появление первого квантового процессора от отечественных разработчиков к концу 2024 года. Сам же компьютер может стать реальным уже в ближайшие 10 лет.

Отметим, что по мнению экспертов, на сегодняшний день российская квантовая индустрия заметно отстает от мировой — примерно на 7-10 лет.