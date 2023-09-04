В России создали прозрачные керамики для лазерных установок

Учёные из Нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ) достигли важного успеха, создав прозрачные керамические материалы для использования в лазерах ближнего инфракрасного (ИК) диапазона. Эти лазеры могут иметь различные применения, включая определение концентрации вредных веществ в атмосфере и медицинские процедуры, такие как хирургические операции и косметические процедуры.

Особенностью этих материалов является их структура, аналогичная костной ткани, что позволяет настраивать длину волны генерации лазера под конкретную задачу. Это отличает их от существующих лазеров, которые работают на стёклах или монокристаллах. Учёные из ННГУ разработали технологию создания оптически прозрачной керамики на основе фторапатита, что делает их дешёвыми и надёжными для использования в лазерных системах нового поколения.

Для создания этих керамических материалов была использована технология горячего прессования, позволившая получить поликристаллические структуры с размерами зёрен на уровне 100-200 нм. Эти материалы могут стать основой для новых лазерных установок, которые будут работать в ближнем инфракрасном диапазоне и иметь различные практические применения, от медицинских процедур до атмосферных исследований.