В России создали «робомышцы», работающие от переменного тока

Учёные из лаборатории управляемых бионических систем Пермского Университета создали искусственные мышцы, используя гидрогель на основе поливинилового спирта и активацию переменным током. Ранее существующие актуаторы имели низкую скорость и быстро выходили из строя при высоком напряжении.

Новые актуаторы на основе гидрогеля решают эти проблемы. Под воздействием переменного тока ионы воды начинают колебаться, что приводит к равномерному нагреванию гидрогеля и изменению формы актуатора. Этот процесс занимает около трёх секунд. Гидрогель покрыт герметичной оболочкой, которая расширяется, делая актуатор похожим на надувной шар.

Учёные также использовали специальные армирующие сетки для контроля за формой актуатора. В результате получились лёгкие и бесшумные искусственные мышцы с хорошими механическими характеристиками, способные выдерживать большие нагрузки. Эти разработки могут быть применены не только в медицине для создания бионических протезов и реабилитационных устройств, но и в мягкой робототехнике и аэрокосмической индустрии.