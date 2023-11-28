В России создали робота-художника

В МГТУ им. Н. Э. Баумана представили робота-художника, способного творить произведения искусства на холстах, используя различные инструменты, такие как кисти, маркеры, ручки, лазеры и даже лезвия ножа. Этот маленький робот, выглядящий как платформа с манипулятором, может работать на разных поверхностях и воспроизводить текстуры различных стилей и направлений.

Создатели подчёркивают, что робот-художник несёт в себе огромный потенциал для иллюстраторов, которые могут использовать его для визуализации книг, дизайнеров интерьера, способных генерировать несколько вариантов картин для разных помещений, и даже художников, которые найдут в нем полезного помощника для тематических выставок. Разработчики также видят возможность применения робота для росписи стен.

Этот инновационный робот-художник доступен по цене всего 5 тысяч рублей за прототип, и новая версия устройства планируется к выходу весной 2024 года. Кроме того, команда разработчиков собирается запустить веб-сервис, где каждый желающий сможет создавать уникальные изображения по своему вкусу и заказывать их физические копии.