В России создали робота-собаку для контроля безопасности на предприятиях

VisionLabs и «Лаборатория новых продуктов» представили робособаку, оснащённую системой интеллектуальной видеоаналитики. Её основная задача — следить за безопасностью на строительных площадках и других объектах с высоким риском. Испытания прошли на площадке Фонда Международного медицинского кластера, где устройство помогло уменьшить число несчастных случаев.

Робот работает с системой компьютерного зрения VisionLabs, LUNA, которая в реальном времени выявляет нарушения. Устройство следит за наличием касок и жилетов на сотрудниках, фиксирует появление посторонних на объекте, а также определяет опасные ситуации, такие как падения, драки или нахождение людей в запрещённых зонах. Благодаря лидару, спутниковой навигации и пыле- и влагозащите робособака справляется с задачами даже в сложных условиях, включая шахты и стройплощадки.

По итогам тестов, распознавание касок достигло точности 99,2%, жилетов — 97%, а перчаток — 92,1%. Эти результаты не только улучшили дисциплину среди рабочих, но и снизили нагрузку на службы безопасности, уменьшив травматизм. Разработчики отметили, что мобильность робота делает его эффективной альтернативой стационарным камерам, позволяя мониторить труднодоступные зоны и экономить на видеонаблюдении.