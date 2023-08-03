В России создали самовосстанавливающееся покрытие для металла

В России создали самовосстанавливающееся покрытие для металлаАнтикоррозийный полимер восстанавливается после повреждений
Российские учёные создали полимер для защиты металлических конструкций от коррозии
Российские учёные разработали новый полимер, который может восстанавливать свою форму после повреждений. Этот материал, используемый в антикоррозийных покрытиях, способен продлить защиту металлических материалов от разрушения.
Сегодня основным способом защиты металла от коррозии является покрытие его поверхности защитным полимером. Однако со временем покрытие может разрушаться, и его приходится периодически обновлять. Учёные предложили использовать в покрытиях полимер с эффектом памяти, который после деформации восстанавливает свою форму.
Этот новый полимер, созданный из молекул олигодиола, может быть произведён в больших масштабах. Это открывает новые возможности для восстановления защитных свойств покрытий с минимальным вмешательством человека или даже без него. По словам учёных, использование таких веществ в будущем позволит сэкономить до 30% на предотвращение коррозии.
Исследование проводилось совместно с Институтом технической химии Уральского отделения РАН, и результаты опубликованы в журнале Polymers. Созданный полимер прошёл испытания, и после повреждений успешно восстанавливал свою форму, что делает его многообещающим материалом для будущих антикоррозийных покрытий.