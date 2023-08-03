В России создали самовосстанавливающееся покрытие для металла

Российские учёные разработали новый полимер, который может восстанавливать свою форму после повреждений. Этот материал, используемый в антикоррозийных покрытиях, способен продлить защиту металлических материалов от разрушения.

Сегодня основным способом защиты металла от коррозии является покрытие его поверхности защитным полимером. Однако со временем покрытие может разрушаться, и его приходится периодически обновлять. Учёные предложили использовать в покрытиях полимер с эффектом памяти, который после деформации восстанавливает свою форму.

Этот новый полимер, созданный из молекул олигодиола, может быть произведён в больших масштабах. Это открывает новые возможности для восстановления защитных свойств покрытий с минимальным вмешательством человека или даже без него. По словам учёных, использование таких веществ в будущем позволит сэкономить до 30% на предотвращение коррозии.

Исследование проводилось совместно с Институтом технической химии Уральского отделения РАН, и результаты опубликованы в журнале Polymers. Созданный полимер прошёл испытания, и после повреждений успешно восстанавливал свою форму, что делает его многообещающим материалом для будущих антикоррозийных покрытий.