В России создали самую большую камеру для исследования взрывов

В Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) завершили создание самой большой в мире камеры для изучения взрывов с использованием синхротронного излучения. Камера рассчитана на взрывы мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте, — такого масштаба эксперименты ранее не проводились. По словам учёных, это открывает уникальные возможности для изучения быстропротекающих процессов, которые занимают миллионные доли секунды, и поможет исследовать поведение авиационных и космических материалов в экстремальных условиях.

Камеру спроектировали специалисты Института гидродинамики СО РАН и изготовили при участии Сибирского специального конструкторского бюро «Сибэлектротерм». Конструкция оснащена уникальными системами автоматизации, включая механизм контроля атмосферы, плавучие опоры и глушители, которые обеспечивают безопасность и удобство работы. Учёные отметили, что аналогов такой технологии в мире нет, а её масса в 25 тонн требует высокой точности в установке и регулировке на пучке синхротронного излучения.

Заместитель директора ИГиЛ СО РАН Эдуард Прууэл объяснил, что взрывные эксперименты нацелены на решение мирных задач. Например, при проектировании самолётов важно учитывать, как новые материалы выдерживают воздействие, схожее с взрывной нагрузкой, — попадание птиц или камней в турбокомпрессор. Он подчеркнул, что такие исследования помогут оценить прочность материалов и разработать безопасные технологии для авиации и других высоконагруженных отраслей.