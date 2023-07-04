В России создали самый миниатюрный телескоп, чтобы смотреть на Солнце

Уникальный космический телескоп СОЛ был запущен на орбиту вместе со спутником Метеор N 2-3 с космодрома Восточный. Этот небольшой телескоп, весом всего 2 кг и размерами 20×10×10 см, разработан совместными усилиями учёных из Института солнечно-земной физики СО РАН, Института космических исследований РАН, Новосибирского государственного университета и Института физики микроструктур РАН. Его основная задача — наблюдать за солнечными вспышками, исследуя нагрев плазмы в короне Солнца до температур в несколько миллионов градусов.

Традиционные оптические элементы не способны собирать и фокусировать коротковолновое излучение солнечной короны, поэтому в телескопе использованы специальные зеркала с многослойным металлическим покрытием. Кроме того, для регистрации коротковолновых изображений Солнца без дополнительного преобразования излучения был разработан компактный детектор на основе технологии КМОП. Точность оптики телескопа позволяет различать детали на Солнце размером около 2 тысяч км, что поможет обнаруживать солнечные вспышки различных классов.

Космический телескоп СОЛ станет первым отечественным средством получения изображений Солнца в космосе за многие годы. Его вывод на орбиту позволяет наблюдать практически все вспышки на Солнце, не ожидая экстремальных событий. Первые результаты работы телескопа и состояния его инструментов после запуска ожидаются в ближайшее время.