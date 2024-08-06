В России создали сенсоры с нанопорами для медицинских технологий

Учёные Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета имени Ж. И. Алферова (Алферовский университет), работающие в рамках консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника», совместно с исследовательскими центрами Санкт-Петербурга создали новые сенсоры с нанопорами. Эти устройства используют оптическое излучение широкого спектра, что значительно улучшает анализ биомолекул и расширяет возможности медицинской диагностики и лечения.

Иван Мухин, заведующий лабораторией возобновляемых источников энергии в Алферовском университете, объяснил, что нанопоры в тонких мембранах повышают чувствительность и точность сенсоров. Эти поры могут использоваться для фильтрации и анализа биомолекул, таких как ДНК, РНК и белки, что полезно для разработки новых лекарств и терапии. Внедрение таких сенсоров открывает новые горизонты в диагностике и мониторинге, обеспечивая более быстрые и эффективные методы анализа.

Кроме того, учёные отметили, что их метод позволяет увеличить проводимость нанопор на 35% при облучении белым светом низкой интенсивности. Это критично для биосенсорных приложений и медицинских технологий, требующих высокой точности и чувствительности. Ранее для этого использовалось сфокусированное лазерное излучение с интенсивностью более 1 тыс. Вт на квадратный сантиметр, а новая разработка позволяет сократить энергетическое воздействие на нанопору в 100 тыс. раз. Такой подход открывает возможности для индивидуализированной медицины, позволяя адаптировать диагностику и лечение к особенностям здоровья пациента.