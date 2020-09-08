В России создали сервис для скрытия номера от телефонных мошенников

Работает система достаточно просто: пользователь отправляет сервису скриншот своей переписки с нежелательным контактом, тем самым верифицируя себя в качестве “жертвы”. Например, можно отправить изображение с навязчивыми предложениями от сотрудников сервисов и компаний в личной беседе через SMS. В случае, если заявка будет одобрена, подменный номер от “Гудка” будет работать в течение 180 дней.

”По статистике, в России нежелательные звонки ежемесячно получает порядка 72% человек. Мы решили поднять этот вопрос и внести, пусть и небольшой, но вклад в решение этой глобальной проблемы. Надеемся, что подменные номера “Гудка” помогут всем жертвам телефонного харассмента защититься от подобных ситуаций в будущем, а для всех остальных это станет поводом задуматься”, — заявил глава “Гудка” Иван Шкиря.