В России создали штаб для отслеживания коронавируса

"К счастью, пока коронавирус обходит Россию стороной. По данным Роспотребнадзора, в нашей стране не зафиксировано ни одного подтвержденного случая заболевания. Тем не менее, мы должны быть настороже. Хотя Москва и находится в 6,5 тысячах километров от очага эпидемии - китайского города Ухань, через наш город проходят огромные потоки людей: туристы, работники, бизнесмены, студенты*”, - поделился мэр Москвы.

Он также отметил, что несмотря на ограничение китайских властей на выезд своих граждан за территорию страны, многие туристы успели прибыть в Москву еще до введения запрета.