Наука и технологии
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В России создали систему безопасности, определяющую человека по походке и смартфону
А также по встроенным под кожу микрочипам
Специалистам Томского государственного университета удалось создать уникальную систему безопасности с элементами искусственного интеллекта. Так, разработка может точно идентифицировать человека не только по походке и биометрическим данным, но и по смартфону и встроенным под кожу микрочипам.
”Мы работаем над этим проектом уже два года, сделали пилот в 12-м корпусе Томского государственного университета на улице Герцена. У нас есть собственные контроллеры и считыватели. Рабочее название - “Умный столб”: на столбах устанавливаются видеокамеры, датчики. Камеры на расстоянии распознают силуэт, а искусственный интеллект, нейросеть распознает, вы это или не вы идете”, - поделился глава лаборатории "Цифровая экономика" университета Александр Ильин.
Сообщается, что новая система безопасности приспособлена для функционирования в общественном транспорте, что обеспечит пользователей расплачиваться за проезд с помощью сканера биометрических данных.