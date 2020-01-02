В России создали систему безопасности, определяющую человека по походке и смартфону

”Мы работаем над этим проектом уже два года, сделали пилот в 12-м корпусе Томского государственного университета на улице Герцена. У нас есть собственные контроллеры и считыватели. Рабочее название - “Умный столб”: на столбах устанавливаются видеокамеры, датчики. Камеры на расстоянии распознают силуэт, а искусственный интеллект, нейросеть распознает, вы это или не вы идете”, - поделился глава лаборатории "Цифровая экономика" университета Александр Ильин.

Сообщается, что новая система безопасности приспособлена для функционирования в общественном транспорте, что обеспечит пользователей расплачиваться за проезд с помощью сканера биометрических данных.