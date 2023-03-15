В России создали систему для перевода рукописного текста в цифровой

По словам разработчика платформы chattern Натальи Онучак, система рассчитана на двух пользователей — репетитора и ученика. В онлайн-режиме система переводит написанный от руки на бумаге текст в цифровую версию. При этом заниматься можно дистанционно.

В планах у разработчиков создание многопользовательской версии chattern для школ и ВУЗов.