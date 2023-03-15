В России создали систему для перевода рукописного текста в цифровой

21:18, 15 марта 2023
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В России создали систему для перевода рукописного текста в цифровойСистему разработали в Самаре
Самарские разработчики рассказали о своей системе chattern для распознавания рукописного текста и его перевода в цифровой в онлайн-режиме. Система бесплатна и работает через браузер.
Фото: Wallpaperflare.com
По словам разработчика платформы chattern Натальи Онучак, система рассчитана на двух пользователей — репетитора и ученика. В онлайн-режиме система переводит написанный от руки на бумаге текст в цифровую версию. При этом заниматься можно дистанционно.
В планах у разработчиков создание многопользовательской версии chattern для школ и ВУЗов.
Сейчас наше приложение рассчитано на двух пользователей — на репетитора и ученика. В наши планы входит разработка многопользовательской версии на школы и вузы.
Наталья Онучак
Разработчик платформы chattern