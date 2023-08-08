В России создали систему калибровки, превосходящую импортные

Учёные из Санкт-Петербургского университета, «ЛЭТИ» разработали и внедрили новые испытательные стенды, которые призваны точно настраивать важные элементы для индустрии — цифровые преобразователи угла. Этот отечественный метод превосходит импортные варианты, говорит профессор Петр Павлов.

Традиционные методы калибровки преобразователей могут занимать много времени, в то время как новые стенды могут делать это быстро и точно. Они особенно полезны для тестирования преобразователей на рабочих скоростях, таких как системы управления и навигации.

Цифровые преобразователи угла — это важные части для многих устройств, от рулей автомобилей до больших телескопов. Они помогают определить наклон и поворот объекта. Это особенно важно для сложных систем, где даже небольшие ошибки могут вызвать серьёзные проблемы и затраты.

Чтобы гарантировать высокое качество, необходимы точные системы калибровки. Созданные стенды позволяют проводить тесты не только в статике, но и в движении, что приближает их к реальным условиям использования. Это оборудование отправили партнёру университета, который занимается производством цифровых преобразователей угла.

Это лишь одна из многих исследовательских работы в университете. Они также разработали математическую модель для калибровки цифровых преобразователей угла, продолжая тем самым вносить свой вклад в развитие технологий.