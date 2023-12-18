В России создали систему очистки воды с нанотехнологиями

Учёные из Томского политехнического университета и других исследовательских организаций успешно разработали нанокомпозит, который эффективно очищает воду от микроорганизмов, органических красителей и ионов тяжёлых металлов. Этот материал, представляющий собой сочетание оксида железа и графена, демонстрирует высокую адсорбцию токсичных веществ, таких как мышьяк, с быстрым результатом — более 80% очистки за одну минуту.

Оксид железа в нанокомпозите успешно улавливает тяжёлые металлы, в то время как графен направлен на борьбу с биологическими включениями и органическими красителями. Применение графенового оксида в структуре композита не только улучшает его физические характеристики, но и увеличивает поверхность материала, что позволяет адсорбировать больший объем загрязнителей. Такой нанокомпозит может найти применение не только в очистке воды, но и в области микроэлектроники.

На данный момент учёные ТПУ с партнёрами изучают возможность внедрения данного нанокомпозита в технологии фильтрации, аналогичные традиционным системам бытового водоподготовки.