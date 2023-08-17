В России создали систему оповещения об авариях, которой не нужна сотовая связь

В России учёные разработали новое устройство для автомобилей, которое способно передавать данные о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) с опасными грузами с мест без связи. Эту новость поделились представители Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Исследователи из Центра компетенций, НТИ, «Сенсорика» при Московском институте электронной техники (МИЭТ) разработали устройство для автомобилей. Эта система передаёт сигнал о бедствии, включая ДТП, с территорий без связи. Основной целью устройства является помощь перевозчикам опасных грузов. Оно устанавливается в автомобиль и автоматически определяет уровень загрязнения окружающей среды.

При возникновении аварии система самостоятельно анализирует окружающую среду и создаёт пакеты данных, которые передаются другим автомобилям, оборудованным функцией отложенной отправки. Когда автомобиль достигает зоны действия базовой станции оператора мобильной связи, информация передаётся в службу «112».

Устройство также полезно для водителей обычных автомобилей: они могут использовать его для передачи сообщений о поломке. По словам экспертов, в отличие от стандартной кнопки SOS или телефона, это устройство способно хранить записанную информацию на протяжении необходимого времени. Если водитель попал в ДТП на местности без связи, он может записать своё обращение на это устройство, и оно автоматически передаст эту информацию другим проезжающим мимо автомобилям.