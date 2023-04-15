В России создали систему радиоэлектронной борьбы со спутниками

Дальность действия системы составляет 36 тысяч км. При этом система РЭБ нового класса предназначена не только для подавления спутникового сигнала, но и для полного, безвозвратного выведения из строя всей электроники космических аппаратов.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите», — сообщил источник РИА Новости.