В России создали систему радиоэлектронной борьбы со спутниками

16:14, 15 апреля 2023
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В России создали систему радиоэлектронной борьбы со спутникамиНаходящимися на геостационарной орбите
В России разработали систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления космических спутников на геостационарной орбите Земли.
Фото: Mavink.com
Дальность действия системы составляет 36 тысяч км. При этом система РЭБ нового класса предназначена не только для подавления спутникового сигнала, но и для полного, безвозвратного выведения из строя всей электроники космических аппаратов.
«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработана новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите», — сообщил источник РИА Новости.